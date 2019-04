Por atraso às vésperas da final, Cazares perde prestígio no Atlético-MG, que busca novo meia

(Foto: Guilherme Frossard)









Antes do primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão, o equatoriano Cazares se atrasou e não se apresentou no horário definido pelo Galo para os jogadores chegarem à Cidade do Galo. A informação foi publicada pelo Portal UOL e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O atraso irritou a diretoria, mas um pedido dos jogadores fez com que Cazares fosse a campo no Mineirão. Saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, sentindo um problema muscular na coxa. Oficialmente, o Atlético-MG não confirmou o atraso de Cazares e, além disso, não se pronunciou sobre o tema após as publicações sobre o acontecido.





Os exames não apontaram nenhuma lesão, mas o jogador também ficou fora do jogo da volta da decisão, no Independência. Nesse sábado, nem relacionado foi. Para esta terça, no duelo com o Nacional-URU, na Libertadores, Cazares também não estará apto. O problema vai muito além da questão física e passa diretamente pelo ato de indisciplina.





O próprio departamento médico do Atlético-MG avisou, por meio da assessoria de imprensa, que os exames não constataram nenhuma lesão em Cazares.





O "incômodo" na coxa, portanto, está sendo usado para o clube ganhar tempo e definir o que será feito com o equatoriano. Ao contrário de outros momentos, Cazares não é mais inegociável, e inclusive há uma tendência que o meia deixe o clube na próxima janela de transferências, no meio do ano.





Ciente dos problemas que envolvem seu camisa 10 - e jogador mais talentoso do elenco -, a diretoria atleticana já se movimenta no mercado e fará, o mais breve possível, a contratação de outro jogador para a posição.





O Banco BMG, principal parceiro do Galo, apoiará o clube na busca por um novo armador. O Atlético-MG busca um jogador tarimbado e experiente. Será, ao que tudo indica, a principal contratação da temporada. A direção atleticana busca, além do meia, pelo menos outros dois reforços para o Brasileirão.





