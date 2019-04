Por base para A3 e revelações, Zé Lourenço defende participação do Comercial na Copa Paulista

Mesmo com a Copa Paulista sendo considerada uma competição deficitária pela maioria dos dirigentes e clubes, o diretor de futebol José Lourenço, do Comercial, defendeu a participação do Leão no campeonato, previsto para começar em 23 de junho.





Apesar da falta de cota financeira por parte da Federação Paulista de Futebol (FPF), Zé Lourenço vê a Copa Paulista como uma oportunidade para se formar uma base para o elenco da temporada 2020 e ainda dar experiência a atletas “pratas da casa”.





– O Comercial é futebol clube, vive de futebol, então, tem que participar. A disputa da Copa Paulista é importante, precisamos revelar atletas, formar uma boa base para a Série A3 do ano que vem. Vivemos um bom momento com o acesso à Série A3 no ano passado, nossa boa participação agora no estadual, temos que aproveitar isso, para não começarmos do zero no fim do ano. Mesmo com poucos recursos, temos que ter criatividade – apontou o diretor comercialino.





Ainda sem definir elenco e comissão técnica, o Comercial tem 11 atletas sob contrato para a disputa da Copa Paulista: o goleiro Wesley; os laterais Dener e Cortez; os zagueiros Danilo e Otávio Gut; os volantes Leonai, Cesinha, Tauã e Tenner e os atacantes PH, Michel Renner e Zé Andrade.





O Leão está no Grupo 1 da competição, ao lado de Batatais, Linense, Votuporanguense, Ferroviária e Mirassol.





Globo Esporte