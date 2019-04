Presidente da Chape vai pedir anulação do Catarinense após polêmica com o VAR

(Foto: Diorgenes Pandini)

O presidente da Chapecoense, Plínio David De Nes Filho, vai pedir a anulação da final do Campeonato Catarinense após o árbitro de vídeo (VAR) anular a cobrança de pênalti de Bruno Pacheco. As primeiras informações foram divulgadas pelo site NSC.





A partida terminou empatada em 1 a 1, o que levou a decisão do título para os pênaltis. o Avaí acertou todas as cobranças, enquanto Aylon perdeu o terceiro pênalti. Em seguida, foi a vez de Bruno Pacheco ir para a cobrança.





Segundo o mandatário alviverde, o cobrança de Bruno Pacheco teria batido no travessão e caído dentro do gol. O árbitro Bráulio da Silva Machado, após analisar as imagens no VAR, anulou a cobrança, o que deu o título estadual ao Avaí. A decisão teria revoltado a diretoria da Chape.





"Não reconhecemos o resultado, vamos pedir o cancelamento da partida pela falha individual do árbitro Bráulio da Silva Machado, que deve ser afastado por seis meses a um ano, ele não merece nosso respeito, pois está denegrindo a imagem do futebol catarinense", disse o Plínio em entrevista a Rádio Supercondá.





Ainda na repercussão do caso, o presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, disse que o caso poderá ser revisto pelo órgão competente. "O tribunal é que vai julgar se compete ou não. Ele tem o direito", disse Angelotti.





O presidente da FCF ainda comentou sobre a invasão de campo da torcida do Avaí, que prejudicou a premiação do título. O Leão poderá ser punido caso ocorra denúncia.