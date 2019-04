Real Madrid apresenta projeto para reforma do Santiago Bernabéu

O Real Madrid divulgou nessa terça-feira (2) o projeto de reforma do Estádio Santiago Bernabéu. A renovação deve acontecer em no mínimo três anos e custará 575 milhões de euros (R$2,48 bilhões) aos cofres do clube, valor que será pago em até 35 anos.





A divulgação do projeto ocorreu em evento no palco VIP do estádio, com a presença do presidente Floretino Pérez e da prefeita de Madri, Manuela Carmena. As maiores mudanças acontecerão fora do estádio, com uma fachada especial feita de placas de aço inoxidável e remodelação de ruas e praças ao lado.





“Devemos ter uma visão do futuro que nos exige o momento e esse futuro passa por um novo Bernabéu que seja referência no século XXI, vanguardista, com comodidade e segurança, com a melhor tecnologia e que seja uma fonte receitas para o clube”, disse Florentino Pérez.





No interior, as maiores mudanças serão a cobertura retrátil que permitirá fechar o estádio por completo em no máximo 15 minutos, além de espaços comerciais e um telão 360º para a torcida.





“Esta será uma melhoria para a cidade de Madri. Será o melhor estádio do mundo. É uma grande oportunidade para transformar o estádio em uma ótima plataforma técnica para nos comunicarmos com o mundo. Queremos que seja o grande estádio digital do futuro que será pago com a renda que vem com a sua reforma e fará o Real Madrid competitivo num cenário do futebol cada vez mais incerto,” completou Pérez.