Real Madrid tem acordo para a contratação de Rabiot, do Paris Saint-Germain, diz TV

(Foto: Getty Images)









Umas das principais perguntas que a próxima janela de transferências vai responder é: para onde vai Adrien Rabiot? Sabe-se mais a cada dia que passa que o futuro do volante dificilmente será no Paris Saint-Germain, clube com o qual tem contrato até junho, mas que não o coloca para jogar desde dezembro do ano passado. Pois bem, o Real Madrid parece ter entrado na briga.





De acordo com informações do canal francês de TV "Canal+", o clube merengue teria chegado a um acordo para a contratação do jogador de 24 anos. Como tem só mais dois meses de contrato com o PSG, Rabiot sairia de graça no meio do ano.





O francês foi alvo do Barcelona e esteve muito perto de fechar com o clube catalão, mas a chegada do holandês De Jong ao elenco comandado por Ernesto Valverde esfriou o negócio. Bayern de Munique e Chelsea seriam outros times interessados no volante.





Rabiot vive uma crise sem fim com o PSG desde que se atrasou para um treino, ainda em outubro do ano passado. O descontentamento e o desejo de deixar o clube parisiense ao fim do contrato só pioraram essa relação, e o volante encontra-se no momento há quase quatro meses sem entrar em campo - a última vez foi na vitória por 4 a 1 sobre o Estrela Vermelha, no dia 11 de dezembro, pela Liga dos Campeões.





Globo Esporte