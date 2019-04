Richarlison vira alvo do Manchester United para próxima janela de transferências, diz jornal

Após uma bem-sucedida temporada de estreia no Everton, Richarlison pode garantir mais um salto na carreira em breve. O jornal "Telegraph" afirma nesta sexta-feira que o atacante ex-Fluminense é um dos alvos do Manchester United para a próxima janela de transferências, que promete ser agitada para o clube inglês por conta de uma reformulação no elenco.





O diário esportivo aponta que o nome do jogador de 21 anos vem sendo analisado pela diretoria do United por conta de sua versatilidade, uma vez que ele "poderia jogar em diversas posições na linha de frente". Junto ao brasileiro, teria força nos corredores o nome de Sancho, do Borussia Dortmund.





Richarlison vem chamando a atenção na Premier League desde que foi contratado ao Fluminense pelo Watford por € 12,5 milhões, em 2017. Com boas atuações na modesta equipe, o jovem tornou-se reforço do Everton, que pagou 35 milhões de libras no começo da atual temporada - em uma transferência que pode chegar a 50 milhões de libras por conta de bônus.





Em 2018/19, Richarlison marcou 14 gols em 36 partidas pelo time de Liverpool, estando a um gol de igualar Lukaku, Yakubu e Kanchelskis como maior artilheiro em uma temporada de estreia na equipe. O último feito do brasileiro foi um belo gol de voleio justamente diante do United, em goleada por 4 a 0 no último domingo.





Agora com nome ligado ao Manchester United, Richarlison também já havia sido apontado como possível alvo de clubes como Barcelona e Milan. Os Red Devils estariam considerando o brasileiro uma opção para um mercado em que deve movimentar muitas cifras: o técnico Öle Günnar Solskjaer estaria desejando pelo menos cinco reforços.





Caso se concretize, a transferência de Richarlison para o Manchester United seria a terceira do atleta em dois anos. E o Fluminense poderia voltar a lucrar por conta do mecanismo de solidariedade por formação, imposto Fifa. O clube carioca teve direito a 10% do valor pago pelo Everton ao Watford no começo da temporada.





Globo Esporte