Rogério Ceni deve receber proposta do Atlético Mineiro na segunda-feira

(Foto: Divulgação/Fortaleza Esporte Clube)

O técnico Rogério Ceni, do Fortaleza, deve receber uma proposta do Atlético Mineiro na próxima segunda-feira (22). O Galo demitiu o treinador Levir Culpi após a goleada sofrida na Libertadores e procura seu substituto. Neste fim de semana, Ceni comanda o tricolor na decisão do estadual contra o Ceará.





No entanto, alguns comentaristas parecem discordar da proposta. No programa Redação Sportv, Xico Sá e Tim Vickery se posicionaram para que Ceni não aceite a proposta do Galo. Segundo eles, o ex-goleiro não está fazendo apenas um trabalho de treinador, mas de estrutura no Fortaleza.





“Se eu fosse o Ceni, ficaria no Fortaleza. O trabalho que ele faz não é só de técnico é de mentalidade, cuidando da grama do CT, preparando uma estrutura.... Mesmo que saia, vai deixar um legado. Vai ter Série A pela frente e a torcida está esperando por isso”, disse Xico.





“Estou na torcida para que ele fique. É difícil saber no Brasil se o técnico é bom ou ruim, ele não fica (no cargo por muito tempo). Agora com a Série A é de verdade. Vamos ver do que esse time, que ele formou, é capaz. No Atlético-MG ele não terá tempo para preparar o time. Será que os defensores cabem no modelo de jogo do Rogério? Fica ai. Não fuja do Castelão (risos)”, comentou Vickery.