Salah faz golaço, Liverpool vence Chelsea e recupera liderança do Inglês

O domingo foi de lembrança, homenagem, emoção e alívio para o Liverpool. Em Anfield Road, antes de rolar a bola, um minuto de silêncio e mosaico para lembrar os 30 anos da tragédia de Hillsborough - em 1989, contra o Nottingham Forest, pela Copa da Inglaterra, 96 torcedores dos Reds morreram. Iniciada a disputa em campo, o time de Jürgen Klopp fez um belo jogo pelo Campeonato Inglês e venceu o Chelsea por 2 a 0. Mané e Salah, com um golaço, marcaram.





Com a vitória em casa neste domingo, o Liverpool soma 85 pontos e recupera a liderança do Campeonato Inglês. O Manchester City, que tem um jogo a menos na tabela, bateu por 3 a 1 o Crystal Palace e tem 83 pontos. Já o Chelsea, com 66 pontos, é o quarto colocado e segue na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.





O primeiro tempo foi em ritmo intenso, com algumas chances para ambos os times. O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, escalou um time sem atacante de área, com Hazard fazendo o papel de falso camisa 9. Defendeu bem no primeiro tempo e tentou sair nos contra-ataques. A principal chance, porém, foi quando Mané quase abriu o placar para o Liverpool em um chute de fora da área.





Na etapa final, o Liverpool voltou mais intenso, logo buscou o ataque, pressionou o Chelsea e abriu o placar logo aos cinco minutos. Salah tabelou com Firmino, tocou para Henderson, que cruzou para Mané, de cabeça, marcar. Quando a torcida ainda comemorava, Salah pegou uma bola pela direita, abriu para o meio, soltou a bomba, acertou o ângulo e marcou um golaço para os Reds. Sarri fez substituições e ainda mudou o esquema de jogo dos Blues. Hazard teve duas ótimas chances: uma parou na trave, a outra em Alisson. E no fim, muita comemoração de Jürgen Klopp.





Globo Esporte