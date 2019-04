Salah marca, Firmino dá assistência, e Liverpool vence o Southampton

Quem disse que seria fácil e sem emoção? Favorito e na luta pelo título do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu por 3 a 1 o Southampton nesta sexta-feira, de virada, e assumiu de forma momentânea a liderança da competição. Colocou pressão no Manchester City de Pep Guardiola. Long abriu o placar para o time anfitrião, mas Keita, Salah e Henderson, com assistência de Firmino, garantiram os três pontos para os Reds.





Com a vitória fora de casa nesta sexta-feira, o Liverpool soma 85 pontos e ocupa a liderança do Campeonato Inglês. Tem dois pontos a mais do que o Manchester City, que tem um jogo a menos na tabela. O time de Pep Guardiola, porém, volta suas atenções neste sábado para a Copa da Inglaterra - disputa a semifinal contra o Brighton & Hove Albion. Com 33 pontos, o Southampton ocupa a 16ª posição e ainda corre risco de rebaixamento.





O primeiro tempo, pelo menos em seus primeiros minutos, foi um balde de água fria na torcida do Liverpool. Os Saints adiantaram suas linhas, dificultaram a saída de bola do rival e abriram o placar aos oito minutos. Após cruzamento da esquerda, Höjbjerg desviou de cabeça, a zaga deu bobeira, Long dominou e chutou sem chances para Alisson. Demorou, mas o Liverpool entrou no jogo. Com boa movimentação de seus homens de frente, deixou tudo igual aos 35. No início da jogada, Salah apareceu em posição duvidosa. Na sequência, Alexander-Arnold cruzou para Keita meter a cabeça na bola e empatar.





Depois de um jogo estranho no primeiro tempo, no qual conseguiu o empate e se encontrou em campo, o Liverpool voltou melhor na etapa final. Ainda sem apresentar um futebol brilhante, conseguiu segurar o Southampton, que luta contra a degola e buscava uma vitória a qualquer custo, e virou a partida aos 34 minutos. Salah arrancou no contra-ataque, carregou a bola, Firmino abriu na esquerda, mas o egípcio bateu colocado da entrada da área para fazer 2 a 1. Seu gol de número 50 pelos Reds em jogos da Premier League. Com a vantagem, o time de Klopp encontrou mais espaços e ampliou aos 40. Firmino recebeu na direita, fez ótima jogada e deu linda assistência para Henderson fechar a conta.





