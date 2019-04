Sebastian Vettel desabafa após nova derrota da Ferrari: "Domínio da Mercedes é monótono"

(Foto: Dan Istitene/Getty Images)









Com a vitória de Valtteri Bottas e o segundo lugar de Lewis Hamilton no Azerbaijão, a Mercedes atingiu uma marca histórica na Fórmula 1: jamais até agora uma equipe havia feito quatro dobradinhas consecutivas no começo de um campeonato. Um domínio incontestável, que pode levar a equipe alemã a um inédito sexto título consecutivo de pilotos. Terceiro colocado em Baku e no campeonato, Sebastian Vettel não tem nada a fazer no momento a não ser lamentar o domínio da Mercedes.





- Chato, não é? Muito chato. Não são apenas quatro corridas. Já se passaram quatro anos, mais ou menos. Temos de trabalhar mais, trabalhar melhor. Estamos nos esforçando o máximo que podemos. Mas eles precisam fazer o que estão fazendo - disse o alemão.





O alemão voltou a dizer que não vê problemas graves no modelo SF90 da Ferrari, apenas que a equipe ainda não conseguiu descobrir todo o potencial do carro, que dominou a pré-temporada mas na hora da verdade ainda não entregou o que se esperava:





- Mas estou confiante. Eu acredito nesta equipe e sei que podemos melhorar. Acho que temos um bom carro. Nós não conseguimos colocá-lo sempre onde ele deve estar, então é difícil confiar e sentir, mas tenho certeza de que vai mudar.





Sebastian Vettel soma 52 pontos na tabela contra 87 do líder Valtteri Bottas e 86 do vice-líder Lewis Hamilton. Max Verstappen é o quarto colocado, um ponto atrás de Vettel, enquanto Charles Leclerc é o quinto no campeonato, com 47 pontos.





Globo Esporte