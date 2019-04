Sede do Atlético-MG é alvo de pipocas, pichações e protesto contra jogadores e presidente

A sede administrativa do Atlético-MG amanheceu com pipocas jogadas ao chão, bem na entrada. Restos de um protesto silencioso ocorrido durante a madrugada em frente ao prédio, que fica em um bairro nobre de Belo Horizonte. Paredes foram pichadas e em alguns vidros foram colocados cartazes onde aparecem fotos de jogadores com nariz de palhaço, críticas aos altos salários e a pouca efetividade dos atletas na temporada. Na calçada, um pedido: "Fora, Victor". O presidente Sérgio Sette Câmara também foi alvo de protestos.





Confira nos registros abaixo, que circularam em grupos de whatsapp de torcedores durante a madrugada e na manhã desta sexta-feira, dia seguinte à demissão do técnico Levir Culpi e anúncio do novo diretor de futebol, Rui Costa.





Procurada pelo GloboEsporte.com, a diretoria do Atlético-MG disse considerar qualquer manifestação legítima desde que não haja violência e depredação do patrimônio - a pichação, no caso, extrapolou este direito considerado legítimo pelo clube.