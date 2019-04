Sem acordo com o Corinthians, Romero descarta rescisão e deve cumprir contrato até o fim

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians)









Jogador fundamental na conquista do bicampeonato paulista pelo Corinthians em 2017 e 2018, Ángel Romero vive final de contrato complicado no clube.





O atacante participa de todas as atividades junto dos companheiros, mas não é relacionado pela comissão técnica para as partidas. Ele não fez nenhum jogo em 2019.





Com contrato até 14 de julho e sem acordo de renovação, Romero também não demonstrou interesse em rescindir o seu vínculo com o Corinthians. Assim, mesmo sem participar de jogos por opção do clube, seguirá recebendo salários até o último dia de vínculo.





A negociação entre o clube e a OTB Sports, que administra a carreira do paraguaio, começou há mais de um ano. Durante todo o período, as partes nunca chegaram a um acordo nos valores do salário do jogador. Além disso, discordam ainda sobre o pagamento das luvas pelo contrato.





A tendência é que Romero siga treinando diariamente no Timão junto dos companheiros até o fim de maio, quando deve se juntar à seleção paraguaia para os preparativos para a Copa América, que será disputada de 14 de junho a 7 de julho.





Convocado para dois amistosos recentes do Paraguai nos Estados Unidos, porém, ele ficou no banco de reservas e não jogou nenhum minuto sequer.





Corinthians terá gasto





Dono de 20% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians de qualquer forma terá de gastar com Romero nesta temporada. No ato de sua contratação, em 2014, o empresário brasileiro Beto Rappa bancou a compra total do jogador do Cerro Porteño por cerca de 3 milhões de dólares (R$ 6,7 milhões, na época). Com o término do vínculo, o valor corrigido terá de ser devolvido ao agente.





Romero acumula quatro títulos pelo clube e 221 jogos, o que o coloca como o estrangeiro com o maior número de partidas na história corintiana. Ele tem ainda 38 gols, sendo 27 deles dentro da Arena Corinthians, sendo o maior artilheiro do estádio.





Globo Esporte