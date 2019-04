Sharks vencem Golden Knights na 2ª prorrogação e forçam jogo 7

(Foto: Reprodução Twitter/San Jose Sharks)









Neste domingo (21), Vegas Golden Knights e San Jose Sharks se enfrentaram na T-Mobile Arena para o sexto jogo da série entre as duas equipes, válida pela 1ª rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Os Sharks saíram do gelo com uma apertada e importante vitória por 2 a 1, obtida apenas na segunda prorrogação, empatando o confronto em 3 a 3 e forçando o sétimo jogo (23/4, SAP Center, 23h) pela primeira vez após estar perdendo por 3 a 1 em uma série de playoffs. Este será o primeiro jogo 7 da história do Vegas Golden Knights.





O goleiro Martin Jones fez 58 defesas em 59 disparos, novo recorde da franquia de San Jose. Jones e Tomas Hertl foram os grandes destaques da partida.





Falando do jogo, o primeiro período foi dominado pelos Golden Knights, com dez disparos contra nove dos rapazes de San Jose. Os anfitriões tiveram ótima oportunidade de abrir o placar no disparo de Max Pacioretty defendido por Martin Jones, mas acabaram vendo os Sharks saírem na dianteira no gol de Logan Couture, aos 19:51; Couture recebeu assistência de Timo Meier em rápido contra-ataque e concluiu sem dar chance ao goleiro Marc-Andre Fleury (1 a 0).





O segundo terço de partida também teve controle do time de Vegas – 17 tiros, enquanto os Sharks deram sete. Tamanho domínio tinha que surtir efeito em algum momento. E surtiu: aos 11:20, em jogada que contou com participação de Shea Theodore e William Karlsson, Jonathan Marchessault pegou o rebote do disparo de Theodore, mandando o disco ao fundo da meta defendida por Martin Jones (1 a 1).





O time de Las Vegas dominou o terceiro período do duelo – foram 17 disparos contra apenas quatro da equipe de San Jose. Os Golden Knights produziram as melhores oportunidades de gol dos, até então, últimos 20 minutos de partida. Entretanto, acabaram parando ou na defesa dos Sharks, ou no inspirado goleiro Martin Jones. Sem movimentação no placar, não houve outro jeito: veio a prorrogação.





Diferente dos 60 minutos anteriores, o San Jose Sharks controlou as ações ofensivas na prorrogação – oito a sete nos disparos. As duas equipes estiveram muito, mas muito próximas daquele que seria o gol da vitória. Martin Jones e, principalmente, Marc-Andre Fleury, operaram excelentes intervenções. Após intensos 20 minutos de tempo extra, sem solução para o empate, veio a 2ª prorrogação.





Na 2ª prorrogação, o domínio ofensivo voltou a ser dos Golden Knights (oito disparos contra um de San Jose). Os visitantes chegaram a encarar um power play gerado pelo slashing de Barclay Goodrow em Brayden McNabb. Entretanto, aos 11:17 e ainda em desvantagem numérica, o único disparo dos Sharks no período foi mais do que suficiente para acabar com a partida. Tomas Hertl recebeu passe de Marc-Edouard Vlasic, avançou rapidamente pela zona de ataque e fez seu quinto gol nesta pós-temporada (2 a 1).





Esta foi a primeira partida de múltiplas prorrogações a ser decidida com um gol shorthanded. A franquia californiana segue invicta contra os Golden Knights em situações de tempo extra. Antes do triunfo neste jogo 6, os Sharks levaram a melhor no jogo 2 da 2ª rodada do Oeste em 2018.





A SÉRIE: SAN JOSE SHARKS 3×3 VEGAS GOLDEN KNIGHTS





Jogo 1 – Vegas Golden Knights 2 @ 5 San Jose Sharks

Jogo 2 – Vegas Golden Knights 5 @ 3 San Jose Sharks

Jogo 3 – San Jose Sharks 3 @ 6 Vegas Golden Knights

Jogo 4 – San Jose Sharks 0 @ 5 Vegas Golden Knights

Jogo 5 – Vegas Golden Knights 2 @ 5 San Jose Sharks

Jogo 6 – San Jose Sharks 2 @ 1 Vegas Golden Knights F/2OT

Jogo 7 – Vegas Golden Knights @ San Jose Sharks – 23/4 (terça-feira) – 23h





