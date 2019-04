Spurs superam show de Jokic, empatam série com os Nuggets e levam decisão para o Jogo 7

(Foto: Soobum Im / USA Today)









Uma das principais revelações da NBA nos últimos anos, Nikola Jokic deu show nesta quinta-feira em jogo que poderia definir a série entre Nuggets e Spurs pela primeira fase dos playoffs. Porém, o talento do pivô de 24 anos não foi suficiente diante do forte jogo coletivo da equipe texana. Em casa, o San Antonio do técnico Gregg Popovich segurou a pressão do sérvio e venceu por 120 a 103, evitando a eliminação.





Com o resultado, os Spurs empataram a série em 3 a 3, forçando a realização do Jogo 7. A decisão de quem avança para enfrentar o Portland Trail Blazers nas semifinais da Conferência Oeste será no próximo sábado, às 23h (de Brasília).





Dominante no garrafão, principalmente no segundo tempo, Nikola Jokic terminou o jogo com 43 pontos - melhor marca da carreira na NBA. O versátil pivô ainda passou perto do triplo-duplo com 12 rebotes e nove assistências.





Do outro lado, cinco jogadores dos Spurs alcançaram dois dígitos em pontuação. Destaques para LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan, que lideraram o marcador com 26 e 25 pontos, respectivamente.





O jogo





A partida começou com domínio do time da casa, que controlou o primeiro período e abriu 10 de vantagem: 24 a 14. LaMarcus Aldridge fez a diferença nos primeiros minutos, com 13 dos 24 pontos dos Spurs.





Os Nuggets equilibraram as ações no segundo período. As cestas de três que não funcionaram no quarto inicial passaram a cair para os visitantes, que ainda contaram com distribuição eficiente de Jokic. Denver chegou a virar o placar na reta final do segundo quarto (47-48). Após pedido de tempo de Popovich, os Spurs recuperaram a vantagem e foram para o intervalo na frente: 64 a 60.





O sérvio Nikola Jokic explodiu pelo Denver na volta dos vestiários. Imparável no garrafão, o pivô anotou nada menos que 17 pontos no terceiro quarto. Apesar do desempenho, os Spurs conseguiram manter a liderança apertada no embalo de LaMarcus e DeRozan, fechando a parcial em 90 a 85.





O último quarto começou com Jokic descansando alguns minutos e duas cestas de três seguidas do San Antonio, que abriu 11 de frente - maior vantagem no jogo até então (96-85). O técnico Mike Malone voltou rapidamente com o sérvio, mas não foi suficiente para os Nuggets. A bola longa continuou funcionando para o San Antonio, que ampliou para 20 a seis minutos do fim: 107-87.





Nikola Jokic até chegou a puxar uma tentativa de reação para o Denver, alcançou os 43 pontos no jogo, mas os Spurs mantiveram o ritmo ofensivo e fecharam o placar em 120 a 103.





(2º) Denver Nuggets 3 x 3 San Antonio Spurs (7º)





Jogo 1 - 13/04 - Nuggets 96 x 101 Spurs

Jogo 2 - 16/04 - Nuggets 114 x 105 Spurs

Jogo 3 - 18/04 - Spurs 118 x 108 Nuggets

Jogo 4 - 20/04 - Spurs 103 x 117 Nuggets

Jogo 5 - 23/04 - Nuggets 108 x 90 Spurs

Jogo 6 - 25/04 - Spurs 120 x 103 Nuggets

Jogo 7 - 27/04 - Nuggets x Spurs (23h)





Globo Esporte