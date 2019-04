Thaisa diz adeus à seleção de vôlei: "Preciso dar descanso para meu corpo e minha mente"

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)









Após mais de dez anos na seleção brasileira de vôlei, o nome de Thaisa não está na lista de convocadas divulgada nesta quinta-feira pelo técnico José Roberto Guimarães. Depois de uma conversa com o treinador, a bicampeã olímpica optou por ficar de fora. Os últimos dois anos foram vividos com muita intensidade pela atleta, que não sabia se voltaria a jogar em alto nível, após a grave lesão no joelho esquerdo.





- Hoje eu não penso em voltar para a seleção. Preciso dar um descanso para o meu corpo e a minha mente e poder fazer uma pré-temporada com calma.

A meio de rede que defendeu o Barueri, de Zé Roberto, na última temporada da Superliga, justificou por que tomou a decisão.





- Quero jogar por mais tempo, o máximo que eu puder. Com o ritmo de seleção, o tempo útil do meu joelho vai diminuir em muitos anos. É uma pegada forte. Hoje jogo e treino normalmente sem problemas, mas o acúmulo de treinos e jogos seria muito ruim para mim. Foi uma escolha minha - afirmou Thaisa, que ultrapassou a marca dos 1.000 bloqueios na Superliga.





Mesmo estando longe da rotina puxada de seleção brasileira de treinos e das viagens longas e desgastantes, Thaisa aproveita para seguir treinando.





- Mesmo estando de férias, já voltei a malhar e estou pegando pesado com personal, para fazer uma excelente pré-temporada. Quero voltar forte. E estou preocupada com o meu fortalecimento muscular. Estando na seleção a gente não consegue. Preciso também do descanso mental, que é o principal - completou Thaisa, sem revelar o clube brasileiro com o qual acertou para a próxima temporada.





Brait: a novidade na lista de Zé





Na quinta-feira, Zé Roberto divulgou a primeira lista de convocadas para a seleção. Apareceram nomes apenas de jogadoras que estão fora da disputa das finais da Superliga - Minas e Praia Clube fazem a decisão em melhor de três, a partir deste domingo, no Mineirinho, às 10h.





De olho na disputa da Liga das Nações, Campeonato Sul-Americano, Pré-Olímpico e Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, nesta quinta-feira, as convocadas para a seleção brasileira feminina de vôlei. A grande surpresa da lista fica por conta da líbero Camila Brait que havia anunciado, em 2016, o adeus à seleção depois de ficar fora da lista para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.





Globo Esporte