Thiago Galhardo consegue liminar na Justiça para rescindir contrato com Vasco

Encostado pelo Vasco após a semifinal do Campeonato Carioca, Thiago Galhardo conseguiu liminar na Justiça para rescindir seu contrato com o clube. O vínculo ia até o fim de 2019.





O jogador, na ação, alegou falta de pagamentos dos salários de fevereiro e março de 2019, mais o 13° de 2018 e cinco meses de recolhimento do FGTS (novembro de 2018 a março de 2019). O advogado Rafael Cobra representa o atleta.





O Vasco não contava mais com Thiago Galhardo para a temporada, mas pretendia negociá-lo. O clube, no dia 7 de abril, comunicou que o meia estava afastado, após a vitória por 2 a 1 diante do Bangu, no Maracanã.





Thiago Galhardo passou a treinar de forma separada do elenco principal, ao lado de outros atletas que não faziam parte dos planos. A diretoria nunca informou o motivo oficial do afastamento, mas uma atitude do meia na véspera do duelo contra o Bangu pesou na decisão.





