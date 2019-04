Torcida do Peñarol faz vaquinha para ajudar famílias e pede justiça por detidos em confusão no Rio

(Foto: Paulo Petkoff/Padreydecano)









Insatisfeitos com o silêncio do clube em relação aos uruguaios detidos no Rio de Janeiro e a falta de assistência para a partida contra o Flamengo na última quarta-feira, torcedores do Peñarol protestaram na noite deste sábado. A manifestação foi durante a vitória da equipe por 1 a 0 contra o Danubio, pelo Campeonato Uruguaio. Membros de uma torcida organizada carbonera levaram ao estádio Campeón del Siglo faixas com as mensagens: “Justiça para os detidos no Brasil. Aguentem, garotos! Defenderam a gente!”.





Essas foram as únicas faixas levadas pelos torcedores do Peñarol, que costumam enfeitar as arquibancadas com várias bandeiras e instrumentos musicais. A falta de apoio das “barras”, como são conhecidas as organizadas, também foi uma forma de manifestação. Os “hinchas” uruguaios alegam que a direção do clube falhou em não ajudá-los no Rio de Janeiro para a partida diante do Rubro-Negro e é negligente com os três detidos no Brasil após a confusão.





A direção da equipe diz que teve a garantia da polícia de que fariam a segurança dos torcedores que esperavam no ponto de encontro do grupo, no Leme, na Zona Sul do Rio. Os carboneros mantêm a versão de que o efetivo policial era pequeno no momento e a confusão só iniciou após a chegada de rubro-negros que os provocaram. Em contato com o GloboEsporte.com, a diretoria do Peñarol afirmou que só terá uma posição oficial nesta segunda-feira, após uma reunião.





Dennis Oscar Viega González, Fernando Segundo Carreno Tucce e Gianfranco Steffano Cattapan Flores estão detidos desde a última quinta-feira no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, por lesão corporal. O processo foi encaminhado ao Ministério Público. O Consulado do Uruguai na cidade está dando assistência aos três. Eles são acusados de lesão corporal e foram presos em flagrante.





Os torcedores do Peñarol também fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar as famílias dos três torcedores detidos no Rio. Uma conta em um banco foi aberta e urnas foram colocadas em frente a algumas entradas do estádio Campeón del Siglo para que os carboneros fizessem as doações. Na tarde deste domingo, familiares de Dennis, Fernando e Gianfranco embarcaram para o Rio de Janeiro.





Um jornalista que estava presente na partida contra o Danubio relatou que parte da “Barra Amsterdam”, uma das maiores organizadas do Peñarol, fez cânticos de ameaças ao Flamengo. Os torcedores gritavam “se os garotos não voltarem, o Flamengo não se vai”. O relato foi compartilhado por alguns torcedores nas redes sociais. No entanto, nenhum vídeo foi publicado.





Globo Esporte