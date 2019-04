Tubarão vence Pato e mantém 100% de aproveitamento na Liga Nacional

O Tubarão manteve seu bom início na Liga Nacional de Futsal na noite deste sábado. Jogando fora de casa, a equipe catarinense não tomou conhecimento do adversário e, com apenas oito minutos de bola rolando, já havia aberto 2 a 0 no placar. O time visitante ainda completou o placar com mais três bolas na rede, fechando o marcador em 5 a 1.





Os autores dos gols foram Jean, Pakito, Dieguinho, Ronaldo e Jedi para a equipe do Tubarão. Faltando cinco minutos para acabar, Jhow fez o de honra dos paranaenses, que até então não haviam levado gol na competição e perderam sua primeira no ano, nos seis pontos.





O rival, por outro lado, chegou a nove e tem 100% de aproveitamento, com um ponto e um jogo a menos do que o líder Carlos Barbosa.





No outro jogo do dia, o Cascavel venceu de virada o Atlântico, em Erechim. Depois de sair atrás com gol de Gregory, o time paranaense virou com Pedala e Jorginho. Allan chegou a empatar na etapa final, mas Carlão e Edimar asseguraram o triunfo do Cascavel.





LNF