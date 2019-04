Vagner Mancini permanece no São Paulo após consulta do Goiás

(Foto: Marcello Fim / Estadão Conteúdo)









O Goiás consultou o São Paulo interessado em contratar Vagner Mancini para treinar o time, mas o profissional permanecerá no Morumbi. O Esmeraldino, inclusive, não trabalha mais com a possibilidade de contar com Vagner Mancini como técnico para o restante da temporada.





A diretoria do Goiás procurou o coordenador técnico do São Paulo, após demitir Maurício Barbieri no último domingo. Inicialmente um representante do Goiás procurou o empresário de Vagner Mancini, Fabio Mello, que repassou a conversa ao São Paulo.





Mas Vagner Mancini vai seguir no Tricolor, porque se sente útil no projeto do São Paulo, com o qual tem contrato até o fim do ano. O clube do Morumbi, por sua vez, vê Vagner Mancini como peça importante.





– Não teve proposta. Fiz uma sondagem, procurei o São Paulo. Ele (Vagner) está empregado no São Paulo até o fim do ano, fui saber como era o contrato e se o São Paulo abriria mão. O São Paulo não abre mão, então acabou por aí, não houve proposta – disse o gestor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, ao Globo Esporte.





Vagner Mancini assumiu o São Paulo de forma interina após a saída de André Jardine, em fevereiro. Ele cobriu a ausência de Cuca, pois à época o treinador não podia assumir a equipe devido à recuperação de um tratamento cardiológico.





Mesmo com Cuca no comando, Mancini ainda ficou ao lado do treinador no banco de reservas nos duelos da semifinal (Palmeiras) e finais (Corinthians) do Paulistão.





O Goiás estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, fora de casa, contra o Fluminense. Até lá a diretoria do Verdão espera contratar um novo técnico.





Globo Esporte