Valdívia tem contrato com Inter reativado no BID, mas deve ser emprestado

Com contrato até o final de 2020, Valdívia foi reinscrito como jogador do Inter no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira. No entanto, não significa que o jogador está de volta ao clube gaúcho e será reintegrado ao elenco. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, trata-se de um procedimento padrão no final da janela do exterior para que possa o jogador ser utilizado no mercado brasileiro.





De acordo com o Inter, o clube “não tem compromisso” com Valdívia até 30 de junho – somente a partir dessa data, quando termina o empréstimo ao Al Ittihad, o clube voltará a arcar com os vencimentos do atleta. No entanto, o jogador pode ser negociado e emprestado com outro clube do Brasil – o que é uma tendência.





Enquanto isso, Valdívia trata da forma física em uma academia de Porto Alegre. É costumeiro o atleta postar fotos e vídeos de exercícios no Instagram pessoal.





Devolvido pelo Al Ittihad ainda em 2018, Valdívia vive fase de indefinição desde então. Em contato recente com o GloboEsporte.com, o empresário do atleta, Jair Peixoto, afirmou que pretendia conversar com o Inter para ter uma definição sobre uma solução para o imbróglio. Uma rescisão de contrato não estava descartada.





O Inter é dono de 40% dos direitos econômicos de Valdívia. Os 60% restantes estão divididos entre o agente do meia, o investidor Delcir Sonda e o Rondonópolis-MT, primeiro clube do jogador.





Revelado pelo Inter em 2013, Valdívia deslanchou pelo clube dois anos mais tarde, quando foi protagonista da campanha até a semifinal da Libertadores, em 2015. Naquela temporada, o meia-atacante chegou a marcar 19 gols, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e teve de passar por uma cirurgia.





A lesão o deixou sete meses afastado dos gramados e lhe custou a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. No retorno, o jogador não conseguiu repetir o desempenho. Em 2017, foi emprestado ao Atlético-MG. Depois, em 2018, ainda foi repassado ao São Paulo, antes de ir para a Arábia Saudita. Soma 28 gols em 144 partidas com a camisa do Inter.





Globo Esporte