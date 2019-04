VAR para crer: City tem gol bem anulado aos 48, e Tottenham fica com vaga na semi em jogo épico

O futebol insiste em nos impressionar. Em nos deixar boquiabertos, aflitos, eufóricos e, num instante, tudo mudar. Aconteceu neste Manchester City 4 x 3 Tottenham, um dos jogos mais insanos de todos os tempos da Liga dos Campeões que deu a vaga aos Spurs à semifinal da temporada 2018/19 nesta quarta-feira. E com influência determinante do VAR, que anulou um gol ilegal de Sterling aos 48 minutos no segundo tempo. Os visitantes conseguiram se segurar e se classificaram para enfrentar o Ajax num confronto de zebras daqui a duas semanas. Mas senta que lá vem história para contar como foi que tudo aconteceu...





Não tente entender como tudo aconteceu: em 21 minutos de primeiro tempo já estava 3 a 2 para o City! Sterling abriu o placar num bonito chute colocado aos quatro minutos. Son empatou aos sete, em falha de Laporte e bola defensável de Ederson, e virou aos 10, em outro vacilo do zagueiro francês. Praticamente na saída de bola, Bernardo Silva contou com desvio em Rose para empatar. Enfim, aos 21, De Bruyne cruzou na medida para Sterling recolocar os Citizens na frente. Aos 14 do segundo tempo, Agüero pôs os donos da casa pela primeira vez na frente no confronto em jogadaça do belga, mas Llorente, em escanteio cedido por Ederson, fez o gol da classificação com o quadril, depois de a bola resvalar levemente em seu braço, aos 28 minutos. O VAR conferiu e validou, já que as próximas alterações na regra passam a vigorar a partir de 1º de junho (leia mais).





O Tottenham não chegava tão longe numa Copa da Europa (antiga Liga dos Campeões) desde a temporada 1961/62, quando acabou eliminado pelo futuro campeão Benfica - foi a maior espera já registrada por qualquer clube. Desde que o torneio se modernizou em 1992, os Spurs são o sétimo time inglês a atingir uma semi, repetindo o feito de Arsenal, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City e Manchester United - em negrito os campeões).





48 do segundo tempo. Eriksen foi pressionado e recuou mal. A bola desviou no pé de Bernardo Silva e sobrou para Agüero, que rolou para Sterling. O inglês deixou a bola cair para a canhota e tocou para o fundo das redes para marcar o gol da classificação do City. Só que não. A análise do vídeo apontou o impedimento de Agüero após o toque leve de Bernardo. Guardiola foi à loucura, os torcedores também, mas todos tiveram de engolir seco. Emoções que este novo futebol ainda vai proporcionar bastante...





O City amarga mais uma eliminação continental, mas desta vez caindo de pé, no detalhe do detalhe. Depois de perder por 1 a 0 na ida em atuação apática, foi para cima com o apoio da torcida e construiu enorme volume de jogo, com grandes atuações de De Bruyne e Sterling. Terminou com 20 finalizações, sendo oito no alvo - o Tottenham finalizou 11, sendo seis na meta de Ederson, que poderia ter tido uma noite melhor. Resta voltar as atenções para o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra, podendo conquistar ainda a Tríplice Coroa nacional.





E AS SEMIFINAIS?





*Horários de Brasília





Jogos de ida





Tottenham x Ajax, no Tottenham Stadium, 30/4 ou 01/5, às 16h





Barcelona x Liverpool, no Camp Nou, 30/04 ou 01/5, às 16h





Jogos de volta





Ajax x Tottenham, na Johan Cruijff Arena, 07/5 ou 08/5, às 16h





Liverpool x Barcelona, em Anfield Road, 07/5 ou 08/5, às 16h





City e Tottenham voltarão a se encontrar no sábado, pelo Campeonato Inglês - agora sem VAR. O time de Pep Guardiola é o vice-líder com 83 pontos, enquanto o Tottenham é o terceiro, com 67. A bola rola às 8h30 (de Brasília), com transmissão em Tempo Real do GloboEsporte.com. Veja aqui a tabela completa.





Assim que acabou o jogo, o astro Harry Kane, afastado por lesão no tornozelo, postou a sua euforia nas redes sociais. O atacante do Tottenham ainda não deve voltar nas semifinais.





