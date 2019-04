Vítima do incêndio no CT do Flamengo, Jhonata Ventura deixa hospital após mais de dois meses

(Foto: Arquivo pessoal)









Mais de dois meses após o incêndio no Ninho do Urubu, Jhonata Ventura recebeu alta neste sábado. Último ferido que ainda estava internado, o zagueiro, 15 anos, enfim poderá voltar para casa após longas internações no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Jhonata deixou o hospital acompanhado pela família, por seu empresário e pelo médico do Flamengo, Marcio Tannure. Por conta do risco de exposição ao sol, ele saiu rapidamente para o carro e falou rapidamente.





- Tô de volta, Nação. Obrigado pelo carinho - disse o zagueiro.





O jogador vai ficar hospedado em um hotel disponibilizado pelo clube e seguirá o tratamento das queimaduras. Ele não está inteiramente recuperado da pancreatite e terá que seguir uma drástica restrição alimentar.





Embora o zagueiro ainda não esteja apto a retomar sua rotina, a família e os médicos acreditam que a saída do hospital poderá ser benéfica para diminuir sua ansiedade e acelerar a recuperação.





Jhonata vai para o hotel onde os familiares das vítimas ficaram hospedados desde o incêndio, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. O garoto ficará lá com a mãe e o irmão, de oito anos, que estão na cidade desde a tragédia. A família é do Espírito Santos e não tem residência fica no Rio.





No início da semana passada, o garoto chegou a ser transferido do quarto para uma unidade semi-intensiva de tratamento por conta de uma pancreatite medicamentosa - o problema se deu após uma cirurgia corretiva e estética no braço para colocação de enxertos de pele -, mas se recuperou e voltou para o quarto poucos dias depois.





Jhonata teve cerca de 30% do corpo queimado no incêndio. Após passar quase um mês no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Pedro II, ele foi transferido ao Vitória, onde deu sequência ao tratamento. Os outros dois feridos na tragédia, ambos com menor gravidade, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo já voltaram à rotina de treinos e jogos com a base rubro-negra.





Globo Esporte