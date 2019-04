Zagueiro Van Dijk desbanca meias e atacantes e é eleito craque do Inglês por jogadores

No primeiro capítulo da disputa pelo posto de craque do Campeonato Inglês, o zagueiro Van Dijk levou a melhor. Um dos pilares do Liverpool na briga pelo título nacional, o defensor holandês superou meias e atacantes e foi eleito o melhor da Premier League 2018/19 pela Associação de Jogadores Profissionais (PFA), sindicato da categoria na Inglaterra.





Para conquistar o troféu, Van Dijk precisou vencer um duelo contra o companheiro Mané e os rivais Agüero, Bernardo Silva e Sterling, do Manchester City, e Hazard, do Chelsea. Sterling levou a premiação de melhor jovem, e Vivianne Miedema, do Arsenal, conquistou o prêmio entre as mulheres.





- É muito difícil colocar em palavras. Acho que é a maior honra que se pode conquistar como jogador ser votado como melhor do ano pelos jogadores que você disputa contra toda semana. É especial. Estou muito orgulhoso e honrado de receber isto - disse Van Dijk.





A premiação da PFA é tradicional na Inglaterra, sendo concedida desde 1974. Quem aponta o vencedor são jogadores profissionais de futebol: cada atleta vota em dois candidatos, e quem recebe mais indicações é apontado como vencedor.





Esta é a segunda vez seguida que um atleta do Liverpool ganha o prêmio, já que Salah foi o vencedor na temporada 2017/18 - mesmo sem que os Reds tenham conquistado o título inglês. Na atual temporada, o time de Jürgen Klopp ainda busca alcançar o Manchester City, que tem um ponto de vantagem na liderança a duas rodadas do fim.





Confira os últimos vencedores da eleição da PFA:

2017/18 - Salah (Liverpool)

2016/17 - Kanté (Chelsea)

2015/16 - Mahrez (Leicester)

2014/15 - Hazard (Chelsea)

2013/14 - Suárez (Liverpool)

2012/13 - Bale (Tottenham)

2011/12 - Van Persie (Arsenal)

2010/11 - Bale (Tottenham)

2009/10 - Rooney (Man. United)

2008/09 - Giggs (Man. United)





