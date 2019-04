Zé Rafael brilha, e Palmeiras goleia o Fortaleza na estreia no Brasileirão

(Foto: Marcos Ribolli)









Atual campeão e novamente um dos favoritos ao título, o Palmeiras estreou com uma ótima vitória no Campeonato Brasileiro 2019. Em uma noite de destaque do meio-campista Zé Rafael, autor de dois gols, o Verdão foi muito superior ao Fortaleza e goleou por 4 a 0, neste domingo, na arena. O placar só não foi ainda maior graças a uma atuação inspirada do goleiro Felipe Alves.





O meio-campista começou a partida na reserva, mas teve participação decisiva na vitória. Ele entrou no lugar de Ricardo Goulart, lesionado, logo aos seis minutos do primeiro tempo, e abriu caminho para a goleada. Na etapa final, ele deu a assistência para Marcos Rocha ampliar e ainda anotou o terceiro do Verdão, o segundo dele na partida. Bruno Henrique completou.





O Palmeiras ignorou a chuva e teve um início quente de partida. Com apenas seis minutos, o time perdeu Ricardo Goulart, por conta de dores no joelho direito, o mesmo operado antes da chegada ao clube. Aos oito, Dudu chegou a marcar, mas a arbitragem (com o aval do VAR) anulou por impedimento. Muito superior ao Fortaleza, o Verdão foi para cima. Zé Rafael, que entrou no lugar de Goulart, pegou rebote na área e bateu forte para abrir o placar. Dudu, aos 27, quase ampliou em boa jogada de Zé Rafael. Felipe Alves fez boa defesa. Aos 43, foi derrubado por Carlinhos no meio de campo, se levantou e disparou em direção ao gol. O árbitro Bráulio da Silva Machado, porém, parou o jogo para marcar falta do jogador do Fortaleza e revoltou os alviverdes.





O Palmeiras voltou do intervalo sufocando e teve duas ótimas chances nos primeiros minutos. Deyverson concluiu de cabeça na área e parou em grande defesa de Felipe Alves. O goleiro apareceu para salvar novamente em seguida, depois que Quintero desviou contra o próprio gol. O segundo gol saiu aos 13 minutos. Zé Rafael recebeu a bola na esquerda e cruzou rasteiro para Marcos Rocha empurrar. Os palmeirenses seguiram em cima. E Felipe Alves continuou salvando, como aconteceu em chute de Dudu que o goleiro voou para espalmar. Quando conseguiu atacar, o Fortaleza parou em Weverton, que pegou dois chutes seguidos de Osvaldo cara a cara. Aos 25, Zé Rafael fez o terceiro após cobrança de lateral de Marcos Rocha que passou por toda a área. O Verdão ainda fez o quarto, aos 45. Bruno Henrique ficou com a bola na entrada da área e bateu no canto esquerdo do goleiro.





O Palmeiras enfrenta o CSA, quarta-feira, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Fortaleza recebe o Athletico, no mesmo dia, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza.





Globo Esporte