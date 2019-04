Zidane fica na bronca com derrota do Real: "Sempre vou defender meus jogadores, mas hoje não"

Dessa vez não deu para ter tanta classe. O técnico francês Zidane ficou bem nervoso com a derrota do Real Madrid para o Rayo Vallecano, lanterna do Campeonato Espanhol, neste domingo. Depois da partida, mostrou todo seu descontentamento na entrevista coletiva. Criticou os jogadores, mas não se eximiu de culpa.





- Sempre vou defender meus jogadores, mas hoje não. Não podemos jogar assim. Mas também sou responsável.





"Gostaria que a temporada acabasse o quanto antes, mas ainda faltam três partidas e há que se fazer outra coisa"





- Não podemos acabar La Liga dando essa imagem. Primeiramente, eu. O que pensei como equipe e desenhei de esquema não aconteceu. Mas é preciso respeitar o futebol e o clube. Tem que terminar de jogar o campeonato melhor do que hoje - disse Zidane.





Foi a primeira vez desde 1997 que o Real perdeu para o Rayo, clube de Madri que tem bem menos recursos financeiros e estava na lanterna. Foi a 10ª derrota da equipe merengue no Espanhol, a 16ª na temporada, e a segunda em oito jogos desde que Zidane voltou ao comando técnico, em março - conseguiu quatro vitórias e dois empates.





- Foi tudo ruim, da atitude ao jogo. Não nos entregamos em nada, nas divididas, não corremos, nada. O Rayo fez seu jogo. Mas, nós, nada. Estou zangado porque a imagem que fica é ruim. Sou o responsável por isso. Temos que pedir perdão à torcida e ao clube.





Questionado especificamente sobre a atitude de Bale em campo, repassou a pergunta.





- Não sei se Bale está concentrado, tem que perguntar para ele...





Globo Esporte