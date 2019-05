ABDA traz 23 medalhas de Torneio Regional Mirim-Petiz de natação

A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no sábado (18/5) do Torneio Regional Mirim-Petiz, na cidade de Santa Bárbara do Oeste (SP).





O campeonato disputado no Esporte Clube Barbarense contou com 311 atletas de 18 entidades. A ABDA participou com 17 atletas, conquistando 23 medalhas, sendo 8 de ouro, 10 de prata e 5 de bronze.





“Foi um importante torneio para a preparação para o Campeonato Paulista Petiz de Inverno a ser realizado no próximo mês”, comentou o técnico Cadu Lanças , que acompanhou a equipe na competição junto com o professor Max.





A ABDA conta com o auxílio de seus parceiros: Zopone Engenharia e Comércio LTDA., Z-Incorporações, CVC, Pernambucanas, BNP Paribas, Sabesp, AES Tietê, Tauste, Gasbrasiliano, Isa Cteep, Unimed Bauru, Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério do Esporte, Grupo Multicobra e Semel.