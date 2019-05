Ajax esquece eliminação na Champions, goleia e praticamente garante título holandês

Quatro dias depois de ser eliminado pelo Tottenham na Liga dos Campeões, o Ajax voltou a campo neste domingo, deu um bico na ressaca e goleou o Utrecht por 4 a 1, de virada, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Holandês. O resultado garantiu, praticamente, o título nacional ao Ajax.





Agora com 83 pontos, o time de Amsterdã tem três a mais que o vice-líder PSV, que neste domingo foi derrotado pelo AZ Alkmaar por 1 a 0. Desse modo, o Ajax só perde o título, que não conquista desde 2014, se acontecer uma combinação de resultados muito improvável. Vamos lá: o time de Amsterdã teria que perder para o De Graafschap na última rodada e o PSV vencer o Heracles, mas tirando uma diferença de 14 gols de saldo (o Ajax tem 84 de saldo contra 70 do time de Eindhoven). Ou seja, Ajax é o virtual campeão.





Othman Boussaid, com menos de 30 segundos de jogo, abriu o placar para o Utrecht e assustou a torcida do Ajax que lotou a Johan Cruijff Arena. No entanto, aos 14, o veterano Huntelaar igualou o placar. Aos 45 da etapa final, Van der Beek, de cabeça, colocou os donos da casa na frente.





Na segunda etapa, Tadic, artilheiro do Ajax na competição, balançou as redes duas vezes e fez a alegria dos fãs do Ajax.





Globo Esporte