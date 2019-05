Alfinetadas: Flamengo demonstra o poder da torcida em decisões fundamentais ao clube

A saída de Abel Braga do Flamengo demonstrou dois pontos importantes nesta atual gestão do clube. De início, a pressão exercida pela torcida para que a equipe tenha um técnico “a altura” incomodou muito a diretoria. Enquanto a diretoria bancou Abel enquanto podia, os torcedores sempre foram contra, principalmente com algumas decisões do treinador.





Mesmo com títulos e a classificação em competições como a Taça Libertadores, era nítido que a torcida não estava contente. Foi nítido também que com a saída do treinador, o problema era exclusivamente externo. Há um ou outro jogador que comemore a saída, mas a maioria apoiou o agora ex-técnico.





Com a possível escalação de reservas no fim de semana no Brasileiro e a exigência da diretoria para que os titulares fossem a campo, Abel se viu em um ambiente impossível de trabalhar. Falou de “covardia e articulações” contra ele e não duvido que aconteça. Por mais que Abel não possa ser um excelente técnico e ser questionado muitas vezes, sair do jeito que saiu só mostra como a diretoria do Flamengo precisa melhorar e muito.





O segundo ponto é como a diretoria “abraçou” a saída do técnico. Não admitiu os problemas internos, chamou a saída de Abel como “problema pessoal” do treinador e só irá decidir o novo comandante depois da Copa América. A cobrança é grande, já que o elenco é recheado de craques e a torcida também espera um bom desempenho da comissão técnica.





E, analisando o caso, o Flamengo está figurando entre os melhores em suas competições. Nas primeiras posições no Brasileiro, classificado na Libertadores e com vantagem na Copa do Brasil. Entretanto, a torcida não quer uma administração que só pense em “Copa Mickey”. Essa é a realidade.