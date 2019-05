Alfinetadas: A mais nova “saída pelos fundos” de Neymar

O atacante Neymar entrou em mais uma polêmica envolvendo sua carreira no futebol. A mais recente foi a agressão a um torcedor do Rennes na final da Copa da França. Na situação em questão, o PSG perdeu a decisão da competição e, com os ânimos um pouco aflorados, o brasileiro descontou sua raiva no primeiro que viu pela frente.





A carreira do jogador se divide entre jogos espetaculares e números batidos dentro de campo com suas polêmicas extracampo e inúmeras festas que renderam manchetes fofoqueiras. A mais recente, com a cantora Anitta no carnaval, rendeu bronca de um dos patrocinadores, que não concordou com a atitude do atleta para “fugir” das notícias. Neymar utilizou sua assessoria de imprensa para desmentiu o beijo que teria dado na cantora.





Para amenizar tais polêmicas, muitos amigos do jogador o defendem em entrevistas e programas. Daniel Alves deu uma declaração um tanto “infantil” para a situação, dizendo que Neymar é um moleque que está aprendendo com a vida. No entanto, Neymar tem uma carreira esportiva grande, inúmeras responsabilidades e 27 anos. Acho que está mais do que na hora dele saber o que é certo e errado.





A agressão na França pegou mal nos bastidores do PSG. Para aumentar a crise, Neymar foi categórico ao criticar alguns jogadores do clube, sendo que a maioria esteve em campo contra o Rennes, o que culminou em um racha no clube. Nem mesmo o técnico Thomas Tuschel está sendo capaz de acalmar os ânimos dos atletas.





O que resta agora é focar na próxima temporada, mas o futuro de Neymar é incerto. Há quem diga que o atleta deve sair mais uma vez pela porta dos fundos, agora rumo ao Real Madrid, mas nem de longe as polêmicas irão acabar. Para um camisa 10 da seleção e muitas vezes capitão, Neymar está longe de ser um excelente jogador. E isso se reflete em seu desempenho, tão elogiado em épocas de Santos e Barcelona.





É preciso mudar ou sentir na pele o que é estar fora da seleção. É necessário mudança.