Amistoso contra Corinthians será atração de inauguração da nova arena do Botafogo-SP

O Botafogo-SP vai inaugurar em junho sua nova arena em Ribeirão Preto. Para isso, a equipe fará um amistoso contra o Corinthians no dia 29 de junho (sábado). A partida acontecerá na pausa que as séries A e B do Campeonato Brasileiro sofrerão em decorrência da Copa América.





O acordo entre as duas equipes foi fechado nesta quarta-feira (8). A nova arena, intitulada Arena Eurobike, terá uma moderna entrada para torcedores, lojas, camarotes, suítes, setores vips, arquibancada reformada para até 15 mil pessoas e o famoso bar-café Hard Rock Café.





“A inauguração da Arena Eurobike é um novo marco na história do Botafogo. O torcedor botafoguense estava ansioso para este momento e agora terá a oportunidade de conhecer e desfrutar deste setor. A cidade de Ribeirão Preto também precisava de um espaço grandioso”, disse Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo S/A.





Esta data marca oficialmente o lançamento do novo espaço depois de quatro adiamentos feitos pelo clube. Anteriormente para ser inaugurado antes do Campeonato Paulista, o projeto sofreu diversas mudanças, como disse Baptista, e por isso houve atraso na entrada do projeto final.