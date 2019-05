Antoine Hubert vence por apenas 0s059 na Fórmula 2 em Mônaco; Sérgio Sette Câmara é o sexto

O francês Antoine Hubert conquistou neste sábado, em Mônaco, sua primeira vitória na Fórmula 2. O piloto da equipe Uni Virtuosi largou na pole position e liderou a corrida de ponta a ponta e segurou os ataques do suíço Louis Deletraz, que partiu para o tudo ou nada no fim e cruzou em segundo lugar, a apenas 0s059 do vencedor. O chinês Guanyu Zhou completou o pódio na terceira colocação.





Após cair de sexto para oitavo na largada, o brasileiro Sérgio Sette Câmara recuperou duas posições graças aos problemas de Ralph Boschung e Nobuharu Matsushita, e voltou para o sexto lugar. O brasileiro também ocupa sexta posição no campeonato, com 52 pontos.





A corrida marcou ainda uma mudança na liderança da classificação geral. O holandês Nyck de Vries terminou em sétimo lugar, somou dois pontos, e ultrapassou o canadense Nicholas latifi, que foi o décimo colocado e não marcou. Os dois agora estão separados por um ponto (94 a 93).





A largada não teve incidentes, e Hubert manteve a primeira colocação, seguido de perto por Deletraz e Zhou. Logo na terceira volta, a colombiana Tatiana Calderón bateu na curva Mirabeau e causou a primeira intervenção do safety car.





A bandeira amarela durou apenas duas voltas, e Hubert relargou com perfeição. Porém, na sétima passagem, o italiano Luca Ghiotto e o indiano Mahaveer Raghunathan se enroscaram na curva Loews, o que provocou nova entrada do carro de segurança.





Susto no fim para Hubert





Sem muitas ultrapassagens, como de costume em Mônaco, a corrida ainda teve mais um incidente, depois que o indonésio Sean Gelael atropelou Giuliano Alesi na Chicane do Porto. Desta vez, porém, os eficientes fiscais de pista conseguiram trabalhar rapidamente e retiraram o carro de Alesi sem a necessidade de o safety car ser acionado.





Deletraz partiu com tudo para cima de Hubert nas últimas voltas, até porque o francês estava com os pneus mais desgastados. Na última volta, Hubert bateu com a roda dianteira direita nos Esses da Piscina e, mesmo com o carro desequilibrado, conseguiu resistir ao ataque final de Deletraz.





A próxima rodada dupla da Fórmula 2 será disputada nos dias 22 e 23 de junho, em Paul Ricard (França).





Globo Esporte