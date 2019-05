Antonio Conte é o novo técnico da Inter de Milão

A Internazionale de Milão anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação de Antonio Conte como novo treinador. Conte retorna ao país depois de três anos na Inglaterra, entre 2016 e 2018, todos a frente do Chelsea, onde conquistou a Premier League em sua primeira temporada. Conte assume o lugar de Luciano Spalletti, demitido na quinta-feira.





Conte chega para treinar seu sexto clube italiano. Foi ex-jogador do Lecce e da Juventus, iniciou os trabalhos como técnico em 2006 no Arezzo e depois esteve no Bari, Atalanta, Siena e depois chegou a Velha Senhora, onde conquistou o tricampeonato da série A em 2011/12, 2012/13 e 2013/14.





Em seguida, Conte assumiu a seleção italiana, substituindo Cesare Prandelli após o Mundial do Brasil em 2014. Foram dois anos dirigindo a Azzurra.