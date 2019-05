Aos 73 anos, Roberto Rivellino realiza cirurgia na coluna em São Paulo, mas passa bem

(Foto: Reprodução do Instagram)









Campeão da Copa do Mundo de 1970 com a seleção brasileira, Roberto Rivellino foi submetido a uma cirurgia na coluna na última segunda-feira em São Paulo, mas passa bem.





Aos 73 anos, o ex-meia passou pelo procedimento no hospital Albert Einstein, em São Paulo.





Em suas redes sociais, o ex-jogador publicou uma foto com os médicos responsáveis pela cirurgia, a quem chamou de "anjos". Riva deve ter alta nesta semana e, depois, iniciará sessões de fisioterapia.





Revelado no Corinthians, onde virou o "Reizinho do Parque", Rivellino é considerado por muitos torcedores como um dos maiores da história do clube, mesmo sem ter conquistado um título de expressão. Vendido ao Fluminense, foi bicampeão carioca em 1975 e 1976 e também virou ídolo.





Globo Esporte