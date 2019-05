Após infarto, retorno de Casillas aos gramados vira dúvida; Médico do Porto pede calma

Vítima de um infarto durante um treinamento na última quarta-feira, Iker Casillas superou o susto e está fora de perigo. Mas, passada a emergência, a preocupação dos fãs passou a ser outra: ele poderá retornar aos gramados? A pergunta, entretanto, ainda não pode ser respondida, de acordo com médicos consultados pela imprensa europeia. Desta forma, um dos maiores goleiros da história tem a continuidade de sua carreira em dúvida neste momento.





O primeiro alerta veio do médico do Porto. Em entrevista ao jornal "A Bola", Nélson Puga pediu calma e indicou que ainda não é possível fazer qualquer projeção e que, depois de muita espera e avaliação, será possível tomar uma decisão sobre Casillas voltar a atuar.





- É muito cedo para nos pronunciarmos porque vai depender de muitos fatores: da medicação; da avaliação que será feita em situação de repouso e de stress físico a que é sujeito nesta atividade. E da vontade dele em continuar a fazer este tipo de atividade. Só depois de ponderados todos os fatores, com calma e diálogo, é que vai decidir se quer continuar - disse o médico.





Nélson Puga, entretanto, garante que o problema ocorrido na última quarta-feira não deixará sequelas para a vida do jogador de 37 anos.





O "Marca", um dos principais diários esportivos da Espanha, entretanto, tem um tom pessimista quanto à continuidade da carreira de Casillas. O jornal afirma que "fontes do Porto" indicam que o goleiro não voltará a entrar em campo, embora possa ter uma vida normal depois do infarto. Especialistas ouvidos por outros veículos têm opiniões divergentes.





Em entrevista à rádio "Cadena SER", o cardiologista José Calabuig apontou que o atleta pode voltar a atuar, dependendo de uma avaliação posterior.





- Fisicamente, se essa artéria não deixou nenhuma marca no músculo, deve-se pensar em consolidá-la. Dentro de três ou seis meses, se avaliará como está a situação. Se tudo foi bem, poderia perfeitamente se reincorporar ao trabalho - disse o médico.





Doutor José González disse, ao "As", que pensa parecido.





- Tem que esperar a evolução das lesões e quem em todos os exames médicos rigorosos que se realizem no futuro a função cardíaca volte à completa normalidade. E Casillas pode ter a possibilidade de voltar a desfrutar da profissão - indicou.





Entretanto, o cardiologista Juan Antonio Corbalán, ex-jogador de basquete, apontou que não acredita no retorno de Casillas ao gramado, em entrevista ao canal "TVE".





- Não se pode jogar futebol com um stent coronário (tubo que restaura fluxo sanguíneo), e muito menos como goleiro. Iker acabará tendo uma vida normal, mas não jogará um esporte profissional.





Aos 37 anos, Casillas tem contrato com o Porto até junho de 2020, depois de renovar com a equipe por mais uma temporada, em março. O espanhol indicou que encerrará sua carreira na equipe portuguesa, para onde rumou em 2015, depois de entrar em rota de colisão com direção e torcida do Real Madrid.





Globo Esporte