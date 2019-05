Após levar goleada do Fluminense, Paulo Autuori pede demissão do Atlético Nacional

A goleada por 4 a 1 sofrida para o Fluminense na noite desta quinta-feira, no Maracanã, causou estragos no Atlético Nacional. Se dentro de campo a equipe colombiana não viu a cor da bola diante da grande atuação de João Pedro, que marcou três gols, no vestiário o resultado determinou a saída do técnico Paulo Autuori.





Nesta sexta-feira pela manhã, o Atlético Nacional publicou um comunicado em seu site oficial informando que Paulo Autuori pediu demissão do cargo de treinador da equipe depois da goleada. No próximo domingo, o time terá pela frente o Deportivo Cali pela liga nacional, e Alejandro Restrepo será o comandante. O time colombiano, ainda no comunicado, agradeceu pelos serviços do brasileiro e desejou sorte na sequência da carreira.





O jogo de volta entre Atlético Nacional e Fluminense será disputado no próximo dia 29, na Colômbia. Os tricolores podem perder por até dois gols de diferença que garantem vaga na próxima fase. O Atlético Nacional se classifica se fizer 3 a 0 - há o critério do gol marcado fora de casa -, e um 4 a 1 para a equipe colombiana leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Peñarol x Deportivo Cali.









Comunicado do Atlético Nacional





