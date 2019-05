Após polêmica, Sidão se manifesta em rede social e fala em "constrangimento generalizado"

Após a polêmica com o troféu Craque do Jogo, o goleiro Sidão se manifestou em suas redes sociais. Eleito com 90% dos votos como o melhor em campo, o goleiro, que foi vazado três vezes na derrota do Vasco para o Santos no Pacaembu, falou sobre a situação.





O Craque do Jogo é um troféu dado ao melhor jogador da partida eleito pelos internautas. Na partida entre Vasco e Santos o goleiro foi eleito, em ações mistas de protesto da torcida vascaína e brincadeira de perfis de humor. Ao final do jogo, Sidão recebeu o prêmio e o assunto gerou debate na internet.





Após o episódio, o Grupo Globo se manifestou, mudou a forma de realização do troféu e pediu desculpas ao goleiro.





Após o episódio, o Vasco também manifestou sua solidariedade ao goleiro e agradeceu a demonstração de apoio de diversos profissionais.





Globo Esporte