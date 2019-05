Aston Villa derrota West Brom nos pênaltis e avança nos playoffs da Championship

O Aston Villa avançou a final dos playoffs da EFL Championship em busca do acesso a Premier League da temporada 2019/2020. A equipe visitou o West Bromwich e perdeu no tempo normal por 1 a 0 (agregado ficou 2 a 2). A decisão foi para a prorrogação e depois para os pênaltis, vencido pelos Villans por 4 a 3.





O jogo teve bastante qualidade e a torcida lotou o estádio Hawthorns. O West precisava de um gol para empatar o duelo e ele aconteceu aos 29 minutos, quando Holgate bateu lateral na direção da pequena área e Dawnson subiu alto para testar para as redes.





O Villa tentou se segurar e pouco atacou na segunda etapa. Com um jogo mais truncado, as ligações diretas foram muito utilizadas, mas sem efeito. O cenário mudou mesmo quando Brunt foi expulso, quase no fim do tempo normal. O West segurou a pressão também no tempo extra e levou a decisão para as penalidades.





Neste momento, a estrela do goleiro Steer brilhou. O arqueiro do Villa defendeu as cobranças de Holgate e Hegazy e viu Hourihane, Jedinak e Grealish marcarem. O Villa ainda perdeu a cobrança de Adomah, mas Abraham fez a última cobrança e colocou os Villans na decisão.





Os Leões aguardam a decisão desta quarta-feira entre Leeds United e Derby County para saber o adversário da final. O Leeds tem a vantagem no placar de 1 a 0 e joga em casa. A decisão do acesso acontece no dia 27 de maio, às 11h, em Wembley. Norwich, campeão da divisão, e Sheffield United, vice, já garantiram vaga para a próxima temporada da Premier League.