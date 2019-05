Athletico confirma doping de Thiago Heleno e Camacho e exclui culpa de atletas: "Foram vítimas"

(Foto: Monique Silva)









O Athletico confirmou que os jogadores Thiago Heleno e Camacho ingeriram uma substância proibida pelos controles de dopagem. Nesta segunda-feira, em coletiva realizada na sala de imprensa na Arena da Baixada, o presidente do conselho deliberativo, Mario Celso Petraglia, admitiu a situação e ainda afirmou que ela foi induzida a ser consumida por profissionais do clube.





O zagueiro Thiago Heleno já teve seu primeiro exame antidoping positivo, está afastado temporariamente pela Conmebol e não pode atuar. Sobre Camacho, o clube ainda não recebeu comunicado da entidade. Ele também está afastado preventivamente pelo clube. A Conmebol ainda não se manifestou, enquanto o clube espera o resultados da contraprova.





Petraglia confirmou que os atletas consumiram a substância higenamina, que é proibida e que o clube assume a culpa e a responsabilidade total pelo caso. O dirigente ainda pediu que os jogadores não sejam responsabilizados e que foram vítimas.





- Nosso objetivo básico, fundamental e determinante é assumirmos a culpa e a responsabilidade da ocorrência e buscamos de todas as formas e maneiras a isenção dos atletas. Eles foram absolutamente vítimas. A legislação nos obriga e penaliza em função de eles terem ingerido um produto que está listado como impeditivo, que não deveriam ter tomado.





Segundo o dirigente, a higenamina, detectada no controle antidoping realizado nos jogadores, estava presente em suplementos para perda de peso, que foi indicada por um profissional do clube. A substância é proibida pelo controle de dopagem.





Bastante abatido, Petraglia contou que o clube foi surpreendido por uma falha interna de um dos profissionais do clube e abriu sindicância interna para apurar o ocorrido.





- Foi a pior notícia que ouvi em duas décadas de clube. Esse assunto é um dos mais importantes que temos dentro de uma instituição. A preocupação de não expormos os nossos atletas, faz parte da nossa cultura. Já tivemos alguns casos na nossa história, mas nenhum como este.





A Conmebol notificou o Athletico na última sexta-feira. Titular absoluto do Furacão, Thiago Heleno foi flagrado no jogo contra o Tolima, no dia 9 de abril, pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores e foi suspenso preventivamente. Ele não jogou contra Chapecoense, Boca Juniors e Bahia. O último jogo dele foi contra o Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão.





Camacho fez o teste no jogo contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, no dia 24 de abril, na quinta rodada. De acordo com Petraglia, o volante também fez o exame antidoping no jogo contra o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha sofrida nesta partida.





- Procuramos saber e começar as diligências internas e chegamos a conclusão que houve a falha interna. Dos males o menor, o suplemento foi posto à disposição de vários atletas e só dois tomaram. Os demais nos garantiram que não tomara. Ficamos de uma forma tranquilos.





Petraglia disse que o clube está apurando a responsabilidade do caso, junto ao departamento médico e de nutrição. O Athletico não informou os nomes dos profissionais envolvidos porque "não sabe se houve exclusivamente culpa ou dolo eventual".





