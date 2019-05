Atlântico derrota Assoeva e se recupera de má fase na LNF

Na noite deste sábado, o Atlântico Erechim recebeu o Asoeva, no Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, Rio Grande do Sul, pela 5ª semana da Liga Nacional de Futsal, e venceu por 3 a 1. Após três derrotas seguidas, a equipe da casa voltou a vencer na competição.





Mesmo com o triunfo o clube de Erechim segue na 11ª colocação, com 6 pontos, enquanto a de Venâncio Aires, com a mesma pontuação, estaciona na 8ª posição.





Na primeira etapa, a equipe mandante marcou em duas oportunidades. O primeiro com Hugo, aos 9 minutos, e o segundo com Silva, aos 17. O terceiro saiu já na etapa final, aos 17, novamente com Silva. Os visitantes descontaram aos 11, com Dill.





O Atlântico encara o Marreco, no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão, Paraná, no sábado, dia 25, às 20h15 (de Brasília). Já o Assoeva recebe o Carlos Barbosa, no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, às 13h (de Brasília), no domingo.





Gazeta Esportiva