Avião do Franca Basquete é atingido por pássaro e delegação precisa fazer pouso de emergência

O avião que transportava a delegação do Franca Basquete precisou fazer um pouso de emergência nesta quinta-feira (30). A aeronave se chocou com um pássaro ao decolar do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, e precisou mudar a rota. A equipe viajava até o Rio de Janeiro para o terceiro jogo da final do Novo Basquete Brasil (NBB).





A delegação sairia de Ribeirão com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para fazer uma conexão até o Rio de Janeiro. Com o acidente com o pássaro, o voo foi redirecionado para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. De acordo com técnico do Franca, Helinho Garcia, a aeronave apresentou instabilidade durante o voo logo após o impacto.





“Logo na decolagem, o avião começou a trepidar do lado esquerdo, mas mesmo assim conseguimos decolar. Logo em seguida, o piloto avisou que o pássaro tinha colidido com a turbina esquerda”, relatou.





O treinador disse que o piloto tranquilizou os passageiros, a tripulação e informou que o avião faria o pouso em Guarulhos. “Nós voamos normal, mas, chegando em São Paulo, nós sobrevoamos por volta de 30 minutos e isso gerou um desconforto porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Pousamos em Guarulhos porque a pista é maior”, relatou o treinador.





A equipe do Franca enfrenta o Flamengo no sábado (1º) no terceiro jogo da final do NBB.





Em nota publicada pelo Globo Esporte, a Latam, responsável pelo voo LA3277, informou que o voo foi alterado para Guarulhos após o acidente, mas que não houve impactos à operação durante a viagem.





De acordo com a nota, a delegação embarcou novamente para o Rio às 12h desta quinta-feira.