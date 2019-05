Barcelona avança na tentativa de contratar o zagueiro Matthijs de Ligt, diz jornal

(Foto: Getty Images)









Depois de acertar a contratação de De Jong até 2024 - o jogador chega na próxima janela de transferências do verão europeu -, o Barcelona está avançando para fechar a contratação de outra joia do Ajax: o zagueiro Matthijs de Ligt, de apenas 19 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo diário espanhol "Marca".





Ainda de acordo com a publicação, a parte mais difícil da negociação para o Barcelona é acertar o valor a ser pago por De Ligt, pois o Ajax quer algo em torno de € 70 milhões pelo jogador. O clube holandês sabe que sua joia é alvo de disputa de gigantes da Europa, portanto não está disposto a abrir mão deste valor.





Apesar do alto valor, o Barcelona segue em contatos com o entorno do jogador e quer fechar o negócio. Entre De Ligt e o clube catalão, tudo estaria caminhando na mesma direção. Algo que incomoda os dirigentes do Barça seria a comissão que o agente do jogador, Mino Raiola, cobra para fechar o negócio.





