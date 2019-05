Blues goleiam Stars fora de casa e forçam jogo 7

Uma série equilibrada só poderia ser decidida no jogo 7. O St. Louis Blues goleou o Dallas Stars por 4 a 1 na tarde deste domingo (5), no American Airlines Center, e forçou o jogo decisivo, empatando a semifinal da Conferência Oeste em 3 a 3. A partida final acontece na próxima terça-feira (7), no Enterprise Center, no Missouri.





Os Blues contaram com contribuição de toda a equipe para igualar a série, além de dominar o ataque dos Stars, limitando a equipe do Texas a apenas 23 disparos a gol. O ala-esquerdo Jaden Schwartz marcou um gol e deu uma assistência, continuando seu grande desempenho nesta pós-temporada. O goleiro novato Jordan Binnington defendeu 22 chutes e não teve muito trabalho.





Pelos Stars, Tyler Seguin marcou mais uma vez, mas Ben Bishop fez uma partida ruim, tomando 4 gols em apenas 20 chutes. Além disso, o goleiro aparentou lesionar a clavícula, após chute forte do defensor Colton Parayko, e deixou a partida antes do final, dando lugar a Anton Khudobin na meta do time da casa. A gravidade da lesão de Bishop é crucial para as pretensões dos Stars no jogo decisivo.





Os Blues começaram o jogo pressionando, mesmo jogando fora de casa, pois precisava do resultado para prolongar a série. E não demorou para a equipe abrir o placar. Alex Pietrangelo recebeu de Joel Edmundson, após ótima troca de passes na zona ofensiva, e com tempo, escolheu o canto para bater Bishop. O jogo perdeu força na sequência, pois as equipes cometeram muitas faltas. Em uma dessas oportunidades, os Stars empataram a partida, mesmo não fazendo bom jogo. Tyler Seguin tocou entre as pernas de Binnington, após pela triangulação com Mats Zucarello e Jamie Benn.





A segunda etapa foi totalmente diferente. O time da casa, empurrado por sua torcida, voltou pressionando. Mas Binnington e a defesa dos Blues seguraram o domínio dos Stars, e limitando as chances ofensivas do adversário. E como “quem não faz, toma”, os Blues conseguiram recuperar a vantagem no marcador. Oskar Sundqvist contou com a falha da defesa, e tocou para David Perron, apenas empurrar para o gol vazio. O gol pareceu abalar o time da casa, que segurou o resultado nos minutos finais do segundo período.





Buscando o gol de empate, os Stars até começaram a etapa final com maior presença na zona ofensiva, mas sem sucesso. Então, a lesão de Ben Bishop mudou a partida, e garantiu o resultado para os Blues. Parayko chutou forte para o gol, Bishop defendeu, mas sentiu a lesão, e não conseguiu levantar a tempo. Como a posse seguiu com os Blues, a partida não parou. Alexander Steen disparou para o gol, e Schwartz desviou para o fundo das redes, sem goleiro.





Bishop conseguiu retornar ao jogo, mas 33 segundos depois, os Blues marcaram mais uma vez, dando números finais à partida. Jamie Benn tentou jogada na zona ofensiva, mas perdeu o disco para Ryan O’Reilly, que tocou para Sammy Blais invadir sozinho o campo adversário, o chutar forte, no ângulo de Bishop. Foi o primeiro gol de Blais na pós-temporada, em sua primeira partida. Ainda sentindo a lesão da jogada anterior, Bishop deu lugar a Khudobin. Mas a partida acabou sem outras mudanças.





Após a partida, o técnico do time de Dallas, Jim Montgomery, tranquilizou os fãs, e disse que Ben Bishop está bem, e deverá jogar na partida que decide um dos finalistas da Conferência Oeste.





SÉRIE: DALLAS STARS 3×3 ST. LOUIS BLUES





Jogo 1 – Dallas Stars 2 @ 3 St. Louis Blues

Jogo 2 – Dallas Stars 4 @ 2 St. Louis Blues

Jogo 3 – St. Louis Blues 4 @ 3 Dallas Stars

Jogo 4 – St. Louis Blues 2 @ 4 Dallas Stars

Jogo 5 – Dallas Stars 2 @ 1 St. Louis Blues

Jogo 6 – St. Louis Blues 4 @ 1 Dallas Stars

Jogo 7 – Dallas Stars @ St. Louis Blues – 7/5 (terça-feira) – 21h





The Playoffs