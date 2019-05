Blues vencem Bruins fora de casa e empatam série na SC

(Foto: Reprodução/Site Oficial da NHL)









O St. Louis Blues viajou, nesta quarta-feira (29), até Massachusetts, para enfrentar o Boston Bruins, pelo jogo 2 da final da Stanley Cup e venceu pelo placar de 3 a 2, definido na prorrogação. O nome da partida ficou por conta de Carl Gunnarsson, que saiu com uma assistência e o gol que deu a vitória para os visitantes.





Além do defensor, Vladimir Tarasenko anotando o segundo gol da noite e o 10º nos playoffs, ficou com a segunda colocação em destaque. Pelo lado dos B’s, Joakim Nordstrom ficou como terceira estrela da noite, anotando seu terceiro gol na pós-temporada.





Com o resultado, os Blues empatam a série decisiva da NHL em 1-1.





O primeiro período foi marcado por muitos gols. O primeiro ocorreu após uma excelente jogada de Jake DeBrusk pela esquerda; ele abriu para Coyle chutar entre dois marcadores e anotar o primeiro gol no TD Garden. Os donos da casa tiveram pouco tempo para comemorar a vantagem, pois Robert Bertuzzo retomou a posse do disco pela direita e chutou firme, o puck bateu no braço de Rask e entrou: 1 a 1.





Com uma partida aberta até o momento, Joakim Nordstrom decidiu colocar novamente os Bruins à frente do placar contando com a persistência de Sean Kuraly, que batalhou atrás do gol de Binnington e tocou de costas para Nordstrom, que teve o trabalhou de colocar o disco pro fundo das redes.





Quando todos achavam que seria mais uma noite do time de Boston, Jaden Schwartz parte em contra-ataque pela direita, abre para Vladimir Tarasenko, que precisa de duas oportunidades para finalizar pro fundo das redes.





O segundo período marcou por um ímpeto maior dos Blues, que poderiam ter marcado, mas Tuukka Rask estava fazendo jus ao seu apelido de “The Great Wall” e parava tudo que via em sua frente. Parayko obteve duas grandes oportunidades, sendo que a primeira parou nas luvas de Rask e a outra foi travada pela defesa de Boston, que estava bem postada.





O último período foi cheio de grandes defesas de Rask e Binnington, que estavam com tudo e pararam os dois ataques, levando o jogo para a prorrogação.





Não demorou muito para os visitantes vencerem a partida. Ryan O’Reilly recebeu na esquerda e abriu para Gunnarsson chutar sozinho no canto esquerdo de Rask, que não viu a cor do disco por conta da força de Carl no momento da finalização.





As equipes vão agora para St. Louis e se enfrentam duas vezes no Enterprise Center, no próximo sábado (1), e na segunda-feira (3).





