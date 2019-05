Botafogo confirma nova contratação, tem volta de Saraiva e Cavalo faz mudanças para jogo contra Operário

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP se prepara para a partida contra o Operário no próximo sábado, às 19h, no Paraná. A equipe vem de derrota dentro de casa para o Vila Nova e espera voltar a vencer para não perder a vaga no G4 da série B do Campeonato Brasileiro.





O técnico Roberto Cavalo reconheceu a dedicação da equipe no último jogo, mas acredita que uma mudança na escalação do time pode fazer a diferença na partida fora de casa.





“Digo que nessa derrota, o nosso time foi muito valente, principalmente no segundo tempo, mas infelizmente aconteceu. Quando ganhamos o animo é diferente, a tranquilidade para trabalhar na semana é melhor, o jogador fica mais confiante na semana. Agora, aqueles que estão no plantel, precisam estar preparados para quando acontecer uma derrota, eles estarem prontos para iniciar a partida, caso precise, isso faz parte. Então, os jogadores que tiverem mais desgastados na semana, a gente vai analisar e ver as opções que temos. Quando se perde um jogo, somos obrigados a dar chances para quem ainda não atuou, temos que seguir um critério, para os atletas se sentirem cada vez mais confiantes”, disse em entrevista ao Globo Esporte.





Retorno de Saraiva





O atacante Felipe Saraiva já deve ficar à disposição do treinador para a próxima partida. O atleta sofreu uma lesão na coxa esquerda contra o América-MG.

Saraiva está a disposição do técnico (Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

“Minha recuperação foi muito rápida e boa. O médico me avisou no último exame que já não tinha mais nenhum problema, ele até ficou surpreso. Me dedico muito na parte de fortalecimento, na parte que previne lesões e isso ajuda muito. Acho que o que causou a lesão foi o desgaste dos jogos, mas agora já estou bem”, afirmou o atacante.





O jogador ganha um novo companheiro para o ataque. Se trata do atacante Ronald, de 22 anos, que estava no Boavista, Portugal, e que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre.





O atleta assina contrato até maio de 2021, mas ele só poderá atuar a partir de 1º de julho, quando abre a janela de transferências de atletas vindo da Europa.





Ronald foi campeão do Brasileiro de Aspirantes e eleito craque da competição. Chegou a integrar o elenco profissional do Colorado, mas logo foi negociado com o Boavista. Em Portugal, atuou em 12 partida pelo clube e marcou dois gols.