Botafogo-SP apresenta mais dois reforços para a temporada 2019

(Foto: Agência Botafogo)

O Botafogo-SP anunciou nessa segunda-feira (13) mais dois reforços para a disputa da série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Didi, de 27 anos, e o atacante Gustavo Schutz já estavam treinando com o elenco e estão à disposição do técnico Roberto Cavalo.





Didi estava no Adanaspor, da Turquia, onde jogava desde 2015. Já vestiu as camisas do Audax, Guaratinguetá, Crac, São Bernardo e Paulista.





“Estou pronto e à disposição do Roberto Cavalo. Estou muito feliz com essa oportunidade que o Botafogo me proporcionou. Quero fazer o meu melhor e ajudar o clube nesta caminhada na Série B do Brasileiro”, disse o zagueiro. Seu vínculo vai até o final do Paulista-2020.





Schutz foi revelado pelo Fluminense, teve passagens pelo exterior e seu último clube foi o Tombense, de Minas Gerais.





“Gosto de jogar mais por dentro, mas se precisar posso jogar pelas pontas. Sou um jogador de força e boa finalização”, afirmou o atacante.





O Botafogo volta a campo no próximo sábado (18), quando enfrenta o Vila Nova, às 19h, no estádio Santa Cruz.