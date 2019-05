Botafogo-SP entra na disputa com o Coritiba pelo atacante Júlio César, ex-Ponte

(Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

O Botafogo-SP ainda busca reforçar seu elenco para a série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, a diretoria está em busca do atacante Júlio César, que estava na Ponte Preta e pediu dispensa do clube. O jogador foi uma das opções do Pantera para o Paulista deste ano, mas a Ponte acabou contratando o atleta.





As informações são do site Futebol Interior, que ainda diz que o jogador, junto a seus representantes, decidirá até sexta-feira o próximo clube do atleta.





Júlio César tem 24 anos, começou sua carreira no Paraná e passou por clubes como ABC, Inter de Lages, Cascavel, Caxias, Oeste e Chapecoense.





Na equipe de Chapecó não teve muitas oportunidades no time principal e foi emprestado para Atlético-GO e Ponte Preta. Ainda atleta do clube catarinense, será novamente emprestado.