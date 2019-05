Botafogo-SP vence Operário, mantém boa campanha como visitante e retoma liderança na série B

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP garantiu mais três pontos na série B do Campeonato Brasileiro aos vencer o Operário-PR por 2 a 0 neste sábado (25). A equipe se reabilitou no campeonato e retomou a liderança com 12 pontos. O time paranaense estacionou nos 4 pontos e está na zona de rebaixamento, na 17ª posição.





O Pantera aproveitou a pressão dos donos da casa pela vitória para crescer durante o jogo. Enquanto o Operário estava desorganizado no ataque, o Bota era firme na defesa e assustava o adversário. O Bota teve um gol anulado pela arbitragem, mas aos 37 Júlio César, que fazia sua estreia com a camisa tricolor, abriu o placar na saída do goleiro Simão.





A segunda etapa se manteve no mesmo ritmo, com o técnico Roberto Cavalo fazendo algumas alterações. O Operário mantinha a pressão, tentava em bolas aéreas, mas esbarrava na boa defesa botafoguense. O atacante Henan entrou bem, perdeu um gol aos 39, mas dois minutos depois não desperdiçou. Aproveitou o rebote do chute de Murilo para estufar as redes e definir o placar.





Na próxima rodada, o Operário joga novamente em casa contra o Sport, no dia 28, às 19h15. O Bota joga no sábado (1º), às 16h30, contra o Criciúma, em casa.