Brasil vence com goleada na estreia da Copa de Futsal Down

O Brasil venceu na estreia da Copa do Mundo de Futsal Down realizado nessa quinta-feira (30), em Ribeirão Preto (SP). A equipe venceu a Argentina por 5 a 2 com uma bela apresentação no segundo tempo.





Na primeira etapa, o jogo terminou em 2 a 2. O Brasil abriu o placar em lance de reposição do goleiro Rafael. No lance seguinte, em bola parada, a Argentina empatou com Ezequiel.





O jogo foi disputado, com chances de gols para os dois lados. O Brasil ficou novamente na frente do placar em rebote de cobrança de pênalti, após Renato errar a cobrança. Ignácio empatou para a Argentina minutos depois.





No segundo tempo, o Brasil pressionou mais e contou com boas defesas do goleiro Rafael. Renato, Júlio e Caio Batista marcaram para a seleção e fecharam o placar em 5 a 2.





O Brasil já volta a quadra nesta sexta-feira, contra o Peru, às 19h.