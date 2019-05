Bruno Moraes mostra insatisfação com críticas e pouco aproveitamento de Roberto Cavalo no Bota-SP

O atacante Bruno Moraes, do Botafogo-SP, se mostrou insatisfeito com algumas declarações do técnico Roberto Cavalo. O jogador publicou em seu Instagram uma foto durante um treino com uma frase direcionada ao técnico. Desde que Cavalo chegou ao Pantera, Moraes foi pouco aproveitado.





“As opiniões de um treinador nunca vão me deixar para baixo e tirar o meu valor. Trabalho duro, fé e deixar nas mãos de Deus, que portas maravilhosas irão se abrir”, mostra a postagem do jogador.





O possível motivo desta declaração é sobre a entrevista concedida por Cavalo aos jornalistas nesta semana em que o treinador foi questionado sobre Moraes e Wellington Bruno. Era especulado que os dois atletas pudessem sair do clube, mas o técnico deixou claro que os dois treinam normalmente, mas que há outros atletas em melhores condições físicas do que eles.





“No treino de terça-feira fizemos um coletivo, precisa mais. Eu tenho jogadores que estão na frente deles ainda. A gente sabe das características, o Wellington é um meia que precisa de mais dinâmica, muito tempo machucado, muito tempo sem jogar uma partida, isso pesa. O Bruno mesma coisa, está voltando de uma cirurgia. Nós temos Rafael, Henan, que está entrando bem, além do Erick, que já trabalhei com ele e esses três estão na frente do Bruno”, destacou Cavalo.





Neste primeiro momento, não se fala de negociação ou qualquer atrito entre as partes. O Botafogo volta a campo no sábado, contra o Operário, fora de casa.