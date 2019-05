Carlos Barbosa mantém ponta e Magnus goleia em rodada da Liga Futsal

A quinta rodada da Liga Nacional de Futsal foi movimentada. Com início no dia 11, com o clássico entre Pato e Marreco, a LNF tem líder isolado e muitas equipes separadas apenas por saldo de gols.





Neste domingo (19), a rodada se encerrou com dois jogos. O Magunus goleou a Intelli por 9 a 3 em casa e o Joaçaba venceu o Campo Mourão por 3 a 2. Confira rodada completa:





Marreco 2x2 Marreco

Jaraguá 4x2 Minas

Blumenau 3x1 São José

Joinville 2x1 Cascavel

Corinthians 3x2 Foz Cataratas

Carlos Barbosa 3x2 Tubarão

Atlântico 3x1 Assoeva

Magnus 9x3 Intelli

Joaçaba 3x2 Campo Mourão





A equipe do Carlos Barbosa lidera com 16 pontos, seguido pelo Magnus com 12, Tubarão com 10 e Corinthians, Foz, Campo Mourão e Atlântico com 9. Em seguida vem Joaçaba e Pato com 7, Assoeva, Jaraguá e Minas com 6, Marreco, Joinvile e Intelli com 5, Blumenau, Copagril e Cascavel com 3 e o São José com 1.





Confira a próxima rodada:





24/05





20h15

Intelli x Joaçaba

São José x Magnus

Tubarão x Joinville

Minas x Corinthians

Foz Cataratas x Pato





25/05





19h

Campo Mourão x Copagril

Cascavel x Blumenau





20h15

Marreco x Atlântico





26/05





13h

Assoeva x Carlos Barbosa